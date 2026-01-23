Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: a Castelfranco iniziative con la scuola

In occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del Ricordo (10 febbraio), il comune organizza, in collaborazione con l'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, una serie di eventi rivolti ai ragazzi delle per le scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tragedie del '900 un percorso che comincia con il tema della Shoah e che continuerà con l'esodo Giuliano-Dalmata.

Gli incontri con testimoni diretti, organizzati per gli studenti delle scuole medie, offriranno occasioni di riflessione e apprendimento sulla memoria storica, un valore fondamentale per la costruzione di una società basata sul rispetto, dei valori costituzionali. Attraverso testimonianze e proiezioni, gli studenti avranno l'opportunità di approfondire temi cruciali e di incontrare chi ha vissuto in prima persona le atrocità di quei drammatici periodi della storia. Inoltre, alla Biblioteca comunale sarà allestita una vetrina tematica per offrire ulteriori spunti di approfondimento.

Ecco il programma degli appuntamenti:

28 gennaio alle 10 alla Scuola media Orentano incontro con Laura Geloni, figlia di un deportato nei campi di sterminio, e Massimo Fornaciari, Vicepresidente ANED Pisa.

Lo stesso incontro verrà riproposto il 13 febbraio alle 10 alla scuola media di Castelfranco.

il 12 E 19 Marzo alle 10 incontro alla scuola media di Castelfranco con Guido Giacometti, ANVGD Toscana. Lo stesso incontro verrà riproposto il 26 marzo alle 10 alla scuola media di Orentano. E’ previsto l'allestimento di un vetrina tematica alla biblioteca comunale

