Giorno della Memoria, a Santa Maria a Monte incontro con gli studenti in Comune

Martedì 27 gennaio alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Maria a Monte, si terrà un incontro istituzionale, in occasione del Giorno della Memoria, dedicato al ricordo delle vittime della Shoah e alla riflessione sui valori della memoria, della responsabilità e della consapevolezza storica. All’iniziativa parteciperà una classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Carducci, la 3A, che sarà protagonista di alcuni momenti di lettura e riflessione.

Nel corso dell’incontro sono previsti:

• un intervento del Sindaco;

• letture di estratti a cura degli alunni;

• la proiezione di un video e immagini sul tema del Giorno della Memoria.

"Il Giorno della Memoria non è solo un momento di commemorazione, ma un’occasione per educare alla consapevolezza ed al rispetto, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni", dichiara il Sindaco Manuela Del Grande. "Ricordare significa assumersi una responsabilità verso il presente e il futuro".

Notizie correlate