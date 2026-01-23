Giorno della memoria: alla Sant'Anna di Pisa convegno, libro e proiezione di un documentario

Martedì 27 gennaio la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa celebra la Giornata della Memoria con una serie di iniziative aperte alla cittadinanza per riflettere sulla centralità della memoria storica e sull’importanza di tramandare il ricordo alle nuove generazioni.

Il programma completo

Presentazione del volume "Memoria. Diario di un viaggio" e proiezione del film "Kinderblock - L’ultimo inganno"

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”, scriveva Primo Levi: facendo proprio il suo monito, in occasione della Giornata della Memoria, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Scuola IMT Alti Studi Lucca, con il patrocinio della Prefettura di Pisa organizzano per martedì 27 gennaio, ore 17.00, un evento durante il quale verrà presentato il libro ‘Memoria. Diario di un Viaggio’ e di seguito proiettato il film ‘Kinderblock - L’ultimo inganno’.

Il libro della Pisa University Press, curato da Michele Emdin e da Marian Alexandru Isacov, raccoglie in una sorta di “Diario di Viaggio” le riflessioni di studentesse e studenti della Scuola Sant’Anna, della Scuola Normale Superiore, dell’Università di Pisa, del conservatorio Mascagni di Livorno e di docenti delle tre università e dell’IMT di Lucca al termine di un Viaggio verso i campi di sterminio nazisti di Dachau, Ebensee, Hartheim, Gusen e Mauthausen organizzato nel maggio 2025, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, dall’Associazione Nazionale Ex Deportati, sezione di Pisa, presieduta da Laura Geloni.

L’evento, in presenza del Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e delle altre autorità cittadine, sarà introdotto da Nicola Vitiello (Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna), Alessandro Schiesaro (Direttore della Scuola Normale Superiore), e Saulle Panizza, Direttore del CIDIC, Università di Pisa. Salvatore Settis ed Elisa Guidi introdurranno le letture degli studenti e delle studentesse Alice Bianco, Niccolò Ferretti, Niccolò Chiaramonti.

Seguirà la proiezione del documentario Kinderblock - L’ultimo inganno realizzato nel 2013 da Ruggero Gabbai con il soggetto di Marcello Pezzetti, prodotto dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con Rai Cinema e la Goren Monti Ferrari Foundation, narra la storia di Sergio De Simone, nato a Napoli, e delle due cugine, Andra e Tatiana Bucci. La tragedia dei bambini nella realtà concentrazionaria di Auschwitz viene trasmessa attraverso le testimonianze di sopravvissuti che all’epoca erano bambini. I loro ricordi, vividi e al contempo frammentari, sono le tessere di un mosaico complesso e doloroso che fa emergere con forza narrativa le atrocità dei campi di sterminio, quali la sperimentazione medica sui bambini condotta dal Dottor Mengele. Andra e Tatiana Bucci sono scambiate erroneamente da Mengele per gemelle, il che permetterà loro di sopravvivere. Un susseguirsi di eventi porta il piccolo Sergio a quel fatidico passo avanti che rappresenta l’ultimo inganno: nell’illusione di ritrovare la propria madre, Sergio va incontro alla più atroce delle sperimentazioni e infine alla morte, insieme ad altri 19 bambini in uno scantinato della scuola di Bullenhuser Damm ad Amburgo.

L’evento è in contemporanea con la presentazione da parte di IMT a Lucca, Cappella Guinigi, Complesso di San Francesco, ore 17, del film ‘Il Viaggio più lungo. Rodi-Auschwitz’ di Ruggero Gabbai.

Memoria, Costituzione e Diritti: la memoria come fondamento della democrazia costituzionale

‘Memoria, Costituzione e Diritti’ è il titolo dell’incontro in programma martedì 27 gennaio alle ore 9:30, in Aula 3. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “It’s Your History, Bro! Make Memories from Memories”, cofinanziato dall’Unione europea, e realizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in partenariato con Fondazione ISMU e Fondazione Memoria della Deportazione (capofila del progetto).

Il convegno, coordinato dalla prof.ssa Francesca Biondi Dal Monte, propone una riflessione articolata e interdisciplinare sul valore della memoria come fondamento della democrazia costituzionale e come strumento di tutela dei diritti. Attraverso gli interventi di docenti, ricercatrici e ricercatori, esperte ed esperti provenienti da diverse istituzioni, verranno affrontati temi centrali per la comprensione del presente: il rapporto tra memoria e Costituzione, il ruolo delle carte costituzionali nella preservazione dei valori democratici, le persecuzioni e le discriminazioni, le voci delle sopravvissute, la dimensione di genere nella costruzione della memoria collettiva.

Una particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché nel prossimo futuro possano farsi ambasciatrici della memoria dell’olocausto. A tal fine sarà richiamata l’importanza dei viaggi della memoria nel quadro dell’esperienza che ha portato alla pubblicazione del Volume “Memoria Diario di un Viaggio”.

Per partecipare in presenza al convegno si consiglia la registrazione a questo link.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa