Giorno della Memoria: il 27 gennaio seduta solenne del Consiglio regionale

Alle 15 al Memoriale delle Deportazioni di Firenze. Introduce la presidente Stefania Saccardi. Conclusioni del governatore Eugenio Giani
La seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per celebrare il Giorno della Memoria si terrà martedì 27 gennaio alle 15 al Memoriale delle Deportazioni (viale Donato Giannotti 75/81, Firenze).
Aprirà i lavori la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. Le conclusioni saranno affidate al governatore Eugenio Giani.
Seguiranno gli interventi di Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea; Alfredo De Girolamo scrittore e autore di “Chi salva una vita, in memoria dei Giusti Toscani”, Edizioni dell’Assemblea; Alessio Ducci vicepresidente ANED - Firenze e membro CDA Fondazione Memoria della Deportazione
È prevista la partecipazione degli studenti del Conservatorio di Musica ‘Luigi Cherubini’ di Firenze.
La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.
Fonte: Regione Toscana
