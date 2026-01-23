Giorno della Memoria, iniziativa alla biblioteca di Cerreto Guidi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Giorno della Memoria verrà celebrato a Cerreto Guidi con una serata organizzata nella Biblioteca comunale “Emma Perodi”, dove si alterneranno testimonianze, interventi, ricordi e proiezioni di immagini sul Viaggio della Memoria del maggio dello scorso anno ai campi di concentramento in Austria, promosso dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e dall’ANED.

L’appuntamento è per Martedì 27 gennaio alle ore 21,15 con l’iniziativa “Viaggio della Memoria 2025. Dalla memoria nasce la pace, quando il ricordo diventa responsabilità”.

Il discorso sulla Memoria si intreccerà sulle riflessioni relative alla necessità, al valore e all’importanza della pace.

All’iniziativa, aperta a tutti, parteciperanno la Sindaca Simona Rossetti, l’assessore alla Memoria Andrea Lavecchia, il fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Cristiani, mentre Gabriele Cordelli porterà la sua testimonianza sul Viaggio della Memoria 2025, a cui ha partecipato come familiare di una Vittima.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]

Cerreto Guidi
Attualità
19 Gennaio 2026

Premiati i vincitori della XIV edizione de 'La Via Presepi di Cerreto Guidi'

La Biblioteca comunale “Emma Perodi” ha ospitato le premiazioni della XIV^ edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, inclusa anche quest’anno nel circuito Terre di Presepi. Un’apposita commissione [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina