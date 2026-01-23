Giorno della Memoria, iniziativa alla biblioteca di Cerreto Guidi

Il Giorno della Memoria verrà celebrato a Cerreto Guidi con una serata organizzata nella Biblioteca comunale “Emma Perodi”, dove si alterneranno testimonianze, interventi, ricordi e proiezioni di immagini sul Viaggio della Memoria del maggio dello scorso anno ai campi di concentramento in Austria, promosso dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e dall’ANED.
L’appuntamento è per Martedì 27 gennaio alle ore 21,15 con l’iniziativa “Viaggio della Memoria 2025. Dalla memoria nasce la pace, quando il ricordo diventa responsabilità”.
Il discorso sulla Memoria si intreccerà sulle riflessioni relative alla necessità, al valore e all’importanza della pace.
All’iniziativa, aperta a tutti, parteciperanno la Sindaca Simona Rossetti, l’assessore alla Memoria Andrea Lavecchia, il fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Cristiani, mentre Gabriele Cordelli porterà la sua testimonianza sul Viaggio della Memoria 2025, a cui ha partecipato come familiare di una Vittima.
