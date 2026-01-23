"Il gioco che cura", l'incontro di Lions Club San Miniato e Centro Parole in volo

"La salute mentale e il benessere sono crescenti bisogni per le comunità di tutto il mondo. Lions e Leo Club hanno lanciato un programma teso a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute mentale e del benessere, educando e supportando le loro comunità e sostenendo un cambiamento positivo".

Così il Lions Club di San Miniato annuncia un incontro, sabato 24 gennaio, organizzato con il Centro multidisciplinare "Parole in volo" e dedicato alla conoscenza dei disturbi del neurosviluppo. L'appuntamento, in programma a Palazzo Grifoni di San Miniato, è intitolato "Il gioco che cura": una giornata "di divulgazione, formazione e divertimento" che, come spiegato, "sarà suddivisa in moduli pensati per grandi e piccoli. Genitori, adulti e bambini di qualsiasi età sono i benvenuti anche in attività diverse. È possibile partecipare liberamente, scegliendo uno o più momenti della giornata, senza obbligo di presenza continua. Le attività saranno svolte dai professionisti del Centro multidisciplinare Parole in Volo".

Di seguito il programma della giornata:

Per informazioni

Lucilla 328 0320957

Elisa 347 5637796