Incendio in un appartamento a Follonica, recuperata e soccorsa una persona all'interno

Incendio in un appartamento di una palazzina ieri sera a Follonica, dal quale una persona è stata recuperata ed evacuata dai vigili del fuoco. All'arrivo delle squadre, di Follonica e dalla sede centrale di Grosseto sul posto insieme al personale sanitario e i carabinieri, le fiamme avevano coinvolto l'appartamento al terzo piano, e la terrazza dell'abitazione.

Segnalata da alcuni residenti in strada la possibile presenza di una persona ancora all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco contemporaneamente allo spegnimento dell'incendio hanno raggiunto la terrazza dall'esterno tramite autoscala. Una persona è stata individuata in una zona relativamente sicura, soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all'ospedale di Grosseto.

All'arrivo dei soccorritori lo stabile risultata già evacuato. Le fiamme sono state domate e l’incendio posto sotto controllo, evitando il coinvolgimento degli altri appartamenti. Alcuni locali ai piani superiori e inferiori sono stati interessati da annerimenti causati dal fumo. L’appartamento interessato alle fiamme, così come quello posto al piano sottostante, sono stati resi inagibili.

