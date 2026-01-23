Incidente mortale in un cantiere a Livorno: il cordoglio del sindaco e dell'Amministrazione Comunale

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Livorno: le parole di cordoglio del sindaco Luca Salvetti e dell'Amministrazione Comunale.

“Esprimo a nome mio e dell'Amministrazione Comunale cordoglio per la morte dell'operaio deceduto in un cantiere edile in via Piombanti durante le operazioni di carico e scarico di materiale edile. Purtroppo nell'ultimo anno gli infortuni mortali nel nostro Paese sono aumentati, secondo i dati diffusi da Istat, soprattutto nei settori dell'edilizia. Proprio per questo sono richieste misure urgenti per risolvere questa grave ferita non degna di un paese civile e moderno. Il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere al primo posto nell'agenda del Governo perché evidentemente i provvedimenti adottati non sono sufficienti. Siamo profondamente addolorati e vicini alla famiglia in questo momento di dolore per la grave perdita subita”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

