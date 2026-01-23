Più di 1.800 infortuni sul lavoro in tutto il 2024 nell'Empolese Valdelsa

Gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nell'Empolese Valdelsa nel corso del 2024 sono 1.830. Lo dicono i dati diffusi dalla Regione Toscana, riportati da CNA. IL 13% di tutti gli infortuni registrati nella provincia di Firenze è negli undici comuni dell'Empolese Valdelsa e il trend è in crescita dato che si registrano un +8% rispetto al 2023 e un +2,3% rispetto al 2020.

Il maggior numero di denunce è a Empoli, 768 infortuni. Aseguire troviamo Fucecchio (204), Vinci (146), Certaldo (140), Castelfiorentino (135), Montelupo Fiorentino (115), Montespertoli (92), Cerreto Guidi (88), Montaione (55), Gambassi Terme (49) e Capraia e Limite (38).

Dando uno sguardo all'andamento della Città Metropolitana di Firenze, nel 2024 sono stati denunciati 14.054 infortuni, l’85% dei quali nell’industria e nei servizi (12% tra i dipendenti statali e studenti scuole pubbliche statali, 3% in agricoltura), con un incremento del 3,2% nell’ultimo anno e del 16% rispetto al 2020. In Toscana l’aumento è stato più contenuto nel breve periodo (+0,5%), ma significativo nel medio termine (+15% dal 2020).

Andrea Panchetti, presidente CNA Empolese Valdelsa, commenta. "Questi dati ci restituiscono una fotografia che non può lasciarci indifferenti. L’aumento degli infortuni, soprattutto in un territorio a forte presenza manifatturiera e artigiana come l’Empolese Valdelsa, ci dice che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità quotidiana, non solo un obbligo normativo: servono prevenzione, formazione continua e un impegno condiviso tra imprese, lavoratori e istituzioni".

In questo contesto, CNA, attraverso la propria agenzia formativa, Ambiente Impresa, è impegnata da anni nella promozione della prevenzione, organizzando corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolti a imprese, lavoratori, titolari e preposti. L’offerta formativa copre tutte le principali esigenze previste dalla normativa: dai corsi obbligatori per lavoratori e datori di lavoro ai percorsi per RSPP, antincendio, primo soccorso, fino alla formazione specifica per i diversi settori produttivi. I corsi possono essere svolti in presenza, direttamente in azienda, oppure in modalità online sincrona e, per alcuni percorsi, anche in modalità e-learning, consentendo a imprese e lavoratori di conciliare gli obblighi formativi con i tempi di lavoro e di produzione. L’agenzia è inoltre in grado di progettare ed erogare ulteriori percorsi formativi in base alle esigenze specifiche delle aziende.

