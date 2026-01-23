Lavoravano in luoghi angusti, senza contratto e nella sporcizia: due arresti

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Sei lavoratori senza contratto in l0cali angusti, tra disordine e sporcizia. Vivevano e lavoravano nello stesso luogo, in un quartiere di Lucca, e si occupavano di parti in cuoio per calzature dirette poi a calzaturifici toscani. I carabinieri hanno scoperto il tutto e hanno arrestato due persone di origini cinesi.

La sede di lavoro consisteva in uno stabile adibito al piano terreno a laboratorio, mentre al piano superiore si trovavano alloggi-dormitorio, dove i lavoratori vivevano in condizioni di degrado. Non c'era riscaldamento, non venivano rispettate le norme igieniche basilari.

Il titolare dell’attività commerciale è stato messo in manette per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ipotesi aggravata dal fatto che gli irregolari erano più di tre. Arrestato anche un lavoratore per il reato di reingresso illegale nel territorio nazionale, in quanto nel mese di agosto dello scorso anno era stato espulso e successivamente era rientrato in Italia illegalmente.

Sono state elevate ammende per un totale di euro seimila euro e sanzioni amministrative per quarantacinquemila, nonché l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l'impiego di manodopera priva di regolare contratto.

In corso ulteriori accertamenti volti a verificare le modalità di reclutamento e lo sfruttamento dei lavoratori cinesi.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
23 Gennaio 2026

Lucca, 235 Labubu falsi sequestrati dalla guardia di finanza

Sequestrati oltre 200 Labubu contraffatti in quattro esercizi commerciali di Lucca, per un valore complessivo di circa 5mila euro. La guardia di finanza ha trovato i famosi pupazzi in mostra [...]

Lucca
Cronaca
19 Gennaio 2026

Musica a tutto volume e alcol in una cava dismessa in provincia di Lucca

Un party improvvisato si è tenuto tra il 16 e il 17 gennaio a Balbano, in provincia di Lucca. Circa sessanta persone hanno partecipato all'evento in una cava dismessa. Sono [...]

Lucca
Cronaca
18 Gennaio 2026

Auto in fiamme nella notte ad Altopascio: si indaga per incendio doloso

Pista dolosa al vaglio dei carabinieri per l’incendio che nella notte ha distrutto un’auto ad Altopascio, in provincia di Lucca. L’allarme è scattato intorno alle 3 in via Divisione Alpina [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina