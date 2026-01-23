Lavori Ponte al Pino, come cambia la raccolta dei rifiuti nel fine settimana

In occasione dei lavori programmati da RFI al cavalcavia del Ponte al Pino e delle conseguenti misure straordinarie sulla mobilità cittadina, Plures Alia informa che nei giorni di sabato 24 e domenica 25 gennaio il servizio di raccolta rifiuti subirà rimodulazioni temporanee e mirate nelle aree interessate dai percorsi delle navette ferroviarie tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. Le modifiche sono state concordate con il Comune di Firenze per ridurre al minimo l’impatto dei mezzi pesanti in una fase caratterizzata da elevati flussi di persone e da rilevanti limitazioni alla viabilità.

In corrispondenza delle fasce orarie in cui, per esigenze di mobilità, i mezzi di raccolta non potranno transitare lungo i percorsi delle navette ferroviarie, Plures ha riorganizzato i turni di lavoro spostando gli interventi di raccolta nelle ore immediatamente precedenti o successive. In particolare, nella serata di sabato 24 gennaio alcuni giri di raccolta notturni partiranno più tardi, mentre nella mattinata di domenica 25 gennaio alcuni turni saranno anticipati, così da garantire che la raccolta venga comunque effettuata senza interruzioni del servizio.

Considerata la complessità dell’intervento e i flussi straordinari previsti, non si esclude la possibilità di situazioni puntuali di sovraccarico, che saranno gestite compatibilmente con le misure straordinarie e con l’organizzazione dei servizi sul territorio.

Tutti gli altri servizi di igiene urbana resteranno regolarmente operativi, compresi lo spazzamento, la pulizia delle postazioni di conferimento e il recupero degli abbandoni, attività svolte con mezzi leggeri e quindi compatibili con le limitazioni alla circolazione previste.

Parallelamente, Plures Alia ha previsto un rafforzamento delle attività di spazzamento e pulizia nelle aree esterne alle stazioni di Campo di Marte e Rifredi, in particolare nelle zone interessate dai divieti di sosta e dalla maggiore presenza di passeggeri. Gli interventi straordinari saranno effettuati nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, con ulteriori controlli durante il giorno mediante mezzi leggeri, per ridurre al minimo eventuali criticità legate ai flussi straordinari di persone.

Le modifiche al servizio hanno carattere temporaneo e sono limitate alle aree e agli orari interessati dalle misure sulla mobilità. Plures Alia ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a prestare attenzione alle indicazioni fornite nei giorni dell’intervento.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa