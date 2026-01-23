Lettura attiva, a Castelfiorentino iniziativa per le Case di Riposo

Cultura Castelfiorentino
Letture attive per tutto il 2026 a beneficio degli anziani delle case di riposo. Per offrire loro un’opportunità di svago, di socializzazione e anche – perché no – per tenere “allenata” la mente durante la loro permanenza nelle varie strutture. E’ questo l’obiettivo nobile del progetto “Lettura attiva”, promosso dalla sezione soci Coop di Castelfiorentino, che sarà illustrato domani pomeriggio – alle ore 16.00 - presso la sede della E.M.D. Ciapetti di via Timignano.

Una iniziativa che nasce, come ha spiegato Giancarla Armano (presidente sez.soci Coop), “dall’esperienza del Gruppo di Lettura che si trova mensilmente per leggere libri di ogni genere e argomento, riversando questa passione anche in altre iniziative che valorizzano la lettura come veicolo non solo di conoscenza, ma anche elemento di condivisione di momenti di piacevole socialità”. Da qui è nata “l’idea di attivare appuntamenti attraverso letture di novelle e racconti divertenti agli anziani ospiti delle Case di Riposo castellane gestite dalla Propositura di Santa Verdiana”.

Nel dettaglio, il progetto “Lettura attiva” avrà una cadenza quindicinale, alternandosi ad ogni appuntamento con l’altra sede della E.M.D Ciapetti, ubicata presso la Pieve di Sant’Ippolito, e si protrarrà fino al mese di maggio, per poi riprendere a metà settembre fino a tutto il mese di novembre.

La presentazione del progetto sarà accompagnata dalla lettura da parte dello scrittore Giovanni Taddei di una fiaba autobiografica composta appositamente per questo evento. Alla serata interverranno la Presidente della sezione soci Coop di Castelfiorentino, Giancarla Armano, il Preposto di Santa Verdiana, Don Leonardo Tarchi, il consigliere delegato Alessandro Martini, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi

“Un bellissimo progetto – ha sottolineato l’Assessora Federica Parisi – che punta a migliorare il benessere emotivo degli anziani delle Case di Riposo, che hanno esigenza non solo di essere assistiti ma anche supportati attraverso nuovi stimoli che possano prevenire o quantomeno ritardare il declino cognitivo. Per questo credo che si debba ringraziare la sezione soci coop di Castelfiorentino, da sempre impegnata in numerose iniziative di carattere sociale, e la Propositura di Santa Verdiana per aver accolto con entusiasmo questa proposta che, sono certa, porterà senz’altro benefici alla loro qualità della vita”

Fonte: Comune di Castelfiorentino

