Lezioni in aula, laboratori pratici e stage formativi: a Pescia la scuola gratuita di Acconciatura per ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile

Per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni in possesso di licenza media

Terminate le scuole medie, ogni anno migliaia di studenti si trovano davanti a un momento cruciale, da cui dipenderà il loro futuro professionale. Pertanto, diventa fondamentale scegliere un percorso scolastico in grado di valorizzare le loro competenze e le loro abilità, facilitando in questo modo il loro inserimento nel mercato del lavoro.

DIVA6 – Istruzione e Formazione Professionale riconosciuta

Rivolta ai ragazzi dai 14 ai 17 anni in possesso di licenza media, la scuola triennale IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – rilascia agli studenti una Qualifica Professionale di III Livello che permette di presentarsi da subito e a pieno titolo nel mercato del lavoro, senza tuttavia precludere altre possibilità: alla fine del triennio, infatti, i ragazzi potranno anche iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendere il percorso “tradizionale” fino al Diploma o ancora, seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze e ottenere un Diploma professionale di IV Livello.

A Pescia, l’agenzia Formativa Formatica propone con successo per il sesto anno:

DIVA6Operatore del Benessere – inidirizzo Acconciatura. Una scuola triennale che fa parte dell’offerta ministeriale delle scuole superiori, dedicata al settore dell’hairstyling, Con 800 ore di Stage e una Qualifica Professionale di III Livello EQF

Formatica si conferma dunque un punto di riferimento per i giovani che desiderano acquisire una qualifica professionale riconosciuta e competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, il percorso è rivolto ai ragazzi in possesso di licenza media interessati a intraprendere un percorso pratico che combina lezioni in aula, laboratori, visite didattiche e ben 800 ore di stage presso imprese del settore. Proprio grazie a questa collaborazione con le aziende del territorio, i corsi di Formatica garantiscono agli studenti un contatto diretto con il mondo del lavoro al termine del triennio.

Open day

Per conoscere da vicino le scuole, i docenti, i laboratori e i programmi didattici, è previsto un Open Day martedì 27 febbraio dalle 14 alle 17 presso il Polo Formativo Per-Corso Formatica scarl, in via Lucchese 198 Ponte all’Abate Pescia (PT). È possibile prenotare il proprio posto compilando l’apposito form presente nella pagina web dedicata cliccando qui o contattando la referente Federica Innocenti: 351.3995125 – innocenti@formatica.it

Iscrizione

E’ possibile iscriversi alla scuola direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, fino al 14 febbraio inserendo il Codice Meccanografico PTCF003009 . Una volta chiuse le iscrizioni sul Sidi, potranno poi iscriversi tutti i ragazzi fino ai 17 anni, che hanno abbandonato gli studi o vogliono cambiare indirizzo.