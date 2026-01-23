Lucca, 235 Labubu falsi sequestrati dalla guardia di finanza

Sequestrati oltre 200 Labubu contraffatti in quattro esercizi commerciali di Lucca, per un valore complessivo di circa 5mila euro. La guardia di finanza ha trovato i famosi pupazzi in mostra sugli scaffali, pronti per essere messi in vendita a prezzi concorrenziali. Ed è stato proprio il prezzo "scontato", oltre che ad alcuni dettagli, ad attirare l'attenzione delle fiamme gialle. Come spiegato infatti i Labubu autentici mostrano 9 denti a punta nel sorriso e, sotto il piede sinistro, è presente il logo dell'impresa produttrice insieme al simbolo del copyright.

I prodotti rinvenuti presentavano invece 8 0 10 denti e risultavano sprovvisti delle specifiche di garanzia impresse sotto ai piedi dei pupazzi. Nel dettaglio sono 235 i pezzi contraffatti rinvenuti e sequestrati, mentre i titolari delle 4 attività sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce dal valore complessivo di circa 5mila euro, spiegano ancora dalla Gdf costituita da prodotti non originali e potenzialmente privi dei requisiti di qualità e sicurezza, "verrà avviata alle procedure di confisca e successiva distruzione, impedendone l’immissione sul mercato e tutelando così i consumatori e i titolari dei diritti di proprietà industriale".