Trovato corpo carbonizzato nelle campagne di Vinci: indagini in corso

Il corpo di una persona è stato trovato senza vita carbonizzato alla periferia di Vinci, vicino alla piccola frazione di Faltognano. La scoperta è stata fatta nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio.

È stato riferito che poco prima, non distante, una donna era stata aggredita da un giovane , si presume sia il figlio. Non è ancora dato sapere se questa vicenda sia legata al ritrovamento del cadavere, ma si suppone ci sia un collegamento. Una delle possibili piste è che il giovane abbia deciso di porre fine alla propria vita, mentre la donna - di cui non si conoscono le generalità - è in ospedale.

Il cadavere era vicino a della legna in una parte della casa adibita a legnaia. Non si sa ancora come sia morta la persona, non si conosce la dinamica. Sul posto, al momento del ritrovamento del corpo, sono intervenuti i carabinieri, assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari inviati dal 118. Indagini in corso.

