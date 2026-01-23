Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Oggi, dopo circa tre giorni di ricovero in ospedale, da quanto appreso purtroppo la giovane è deceduta.

La tragedia e i soccorsi

Dopo il terribile impatto, avvenuto poco dopo le 21 al binario 1 e sul quale la dinamica è ancora in corso di ricostruzione, la 22enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del San Giuseppe per poi essere trasferita, il giorno seguente, all’ospedale Careggi a Firenze. Sulla tragedia proseguono gli accertamenti: la giovane, che secondo quanto emerso si sarebbe trovata vicino alla banchina, è stata colpita da un treno in transito. La scena è stata ripresa dalle telecamere, visionate dalle forze dell’ordine.

Dolore sul territorio

Grande dolore sul tutto il territorio per la perdita della giovane. Tra i primi messaggi di cordoglio si trova quello della Misericordia di Certaldo, dove la 22enne era volontaria: "Con il suo servizio ha testimoniato l’amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino"