Muore schiacciato mentre è al lavoro: dramma a Livorno

Un uomo di circa cinquant'anni è morto sul lavoro a Livorno. Secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato, pare da un mezzo pesante, mentre stava scaricando del materiale. È successo alle 9 circa del 23 gennaio in via Piombanti, in un cantiere edile in zona Shangai.
I soccorsi sono stati rapidi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Per le indagini è giunta sul posto la polizia di Stato con le volanti e la Squadra mobile. Intervenuti anche gli ispettori del dipartimento di igiene e sicurezza sul lavoro dell'Asl nord ovest.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Livorno
Capraia e Limite
Cronaca
22 Gennaio 2026
Grave episodio nel campionato regionale Under 18: un giovane calciatore dell’Orlando Calcio Livorno è stato squalificato per due anni, fino al 22 gennaio 2028, dopo aver aggredito l’arbitro durante la [...]
Livorno
Cronaca
22 Gennaio 2026
Dall'incrocio di indagini dalla Turchia alla Toscana la polizia e i carabinieri di Livorno, in un'operazione congiunta, hanno arrestato un 31enne cittadino turco, ricercato dalle autorità turche per una serie [...]
Livorno
Cronaca
21 Gennaio 2026
È stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile un professore in servizio in una scuola di Livorno, accusato di aver abusato, [...]
<< Indietro