Muore schiacciato mentre è al lavoro: dramma a Livorno

Un uomo di circa cinquant'anni è morto sul lavoro a Livorno. Secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato, pare da un mezzo pesante, mentre stava scaricando del materiale. È successo alle 9 circa del 23 gennaio in via Piombanti, in un cantiere edile in zona Shangai.

I soccorsi sono stati rapidi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Per le indagini è giunta sul posto la polizia di Stato con le volanti e la Squadra mobile. Intervenuti anche gli ispettori del dipartimento di igiene e sicurezza sul lavoro dell'Asl nord ovest.

