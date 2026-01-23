Nuova sede per il liceo artistico Virgilio di Empoli: c'è l'ok al progetto da 33 milioni di euro

C'è l'ok per la nuova sede del liceo artistico Virgilio di Empoli: a riportarlo è Il Tirreno. Il via libera definitivo è arrivato qualche settimana fa dalla conferenza dei servizi. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblica utilità, che permetterà anche di avviare le procedure di esproprio delle aree necessarie.

Secondo il cronoprogramma, nei mesi primaverili sarà indetta la gara per l'affidamento dei lavori che saranno assegnati entro la fine dell'anno, mentre l'apertura dei cantieri è prevista tra il 2026 e l'inizio del 2027. Si tratta di uno dei progetti più importanti per l'edilizia scolastica dell'area, con un investimento superiore ai 33 milioni di euro.

Il nuovo edificio sorgerà in via Raffaello Sanzio e si affiancherà ad altri interventi già programmati a Empoli, come l'ampliamento del Ferraris in via Bonistallo, i lavori di adeguamento sismico del Fermi e il restauro della sede storica del Virgilio in via Fabiani.

Il liceo artistico sarà progettato per rispondere alle esigenze specifiche del percorso formativo, con aule attrezzate, laboratori, biblioteca, aula magna, palestra, infermeria, uffici, punto ristoro e spazi all'aperto come giardini e una piazza interna. L'edificio si svilupperà su due piani e tre lati, con spazi pensati anche per lo studio individuale e il relax degli studenti.

"Si tratta di un progetto molto importante non solo per Empoli, ma per tutto il territorio dell'Empolese-Valdelsa e per la Città metropolitana - ha commentato Emma Donnini, delegata all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Firenze -. Il liceo artistico è una realtà storica che ha offerto formazione di qualità a molti studenti".

Con i passaggi burocratici ormai quasi conclusi, l'obiettivo è di completare la nuova scuola entro il 2029.

