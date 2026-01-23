Nuovo appuntamento col Mercatale a Empoli

Tutti i sabati mattina appuntamento fisso col “Mercatale in Empoli”, in via Bisarnella, dalle 8 alle 13 (lato parco Mariambini). Prodotti freschi, sapori veri, tanta passione e amore per la terra. Non è soltanto un mercato agroalimentare d’eccellenza, è l’espressione di un territorio locale e non solo.

Il 24 gennaio 2026 i clienti affezionati del ‘Mercatale’ troveranno le aziende agricole di Jolanda da Ferrara con le sue varietà di riso (Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, rosso) e la farina di riso; la Nuova Fattoria con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; Marco macelleria con salumi, carne di vitello, di maiale, pollo e coniglio; l'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca (varietà antica di mela).

L'azienda agricola Geri Perricone con gli agrumi e la frutta secca da Ribera; il Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva; Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; la cooperativa agricola del Frignano con il parmigiano reggiano; la fattoria Simone Fiore con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

Infine, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e le verdure di stagione dell’azienda agricola di Luigina d’Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

