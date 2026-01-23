Pannelli solari sul Centro operativo del Comune di Bagno a Ripoli: terminati i lavori

Addio per sempre alle lastre di amianto, al loro posto i pannelli solari per produrre energia pulita. Si sono conclusi i lavori per installare il nuovo impianto fotovoltaico da 33 Kw sul tetto di due edifici del Centro operativo del Comune di Bagno a Ripoli, nella frazione di Ponte a Niccheri.

Un progetto di rigenerazione energetica finanziato dal Comune con oltre 300mila euro. L’impianto consentirà alla sede operativa dell’amministrazione di autoalimentarsi grazie a una fonte di energia rinnovabile, diventando a tutti gli effetti autosufficiente sul piano energetico. L’energia in surplus potrà essere messa in rete.

“Si tratta del terzo impianto fotovoltaico pubblico a vedere la luce nel nostro territorio, dopo quelli già esistenti alla scuola del Padule e alla Granacci - spiega il sindaco Francesco Pignotti –. Prossimamente ne nascerà un altro alla scuola Marconi di Grassina, grazie a un finanziamento di 75mila euro della Regione. E altri due, da 30 Kw ciascuno, sugli edifici del nuovo Polo nido-infanzia in corso di realizzazione in via di Belmonte. Solo l’inizio quindi di una strategia complessiva che punta a rendere gli edifici pubblici sempre più autosufficienti sul piano energetico, grazie alle fonti di energia pulita e rinnovabile”.

Martedì il sopralluogo al nuovo impianto da parte del sindaco, dell’assessore ai Lavori pubblici Corso Petruzzi, dell’assessore all’Ambiente Francesco Conti e dei dirigenti e tecnici del Comune.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

