Provincia Novecento, la mostra si conclude con una caccia al tesoro a Empoli

Si avvia alla conclusione “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960”, la mostra che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di una fase significativa della storia artistica locale, restituendo uno sguardo inedito su oltre trent’anni di produzione culturale del territorio.

Ospitata negli spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe, la mostra propone un percorso attraverso dipinti, sculture, disegni e bozzetti, mettendo in dialogo artisti, linguaggi e contesti che hanno segnato la vita culturale empolese tra il 1925 e il 1960. Un progetto che ha permesso di riscoprire opere provenienti da collezioni pubbliche e private, molte delle quali mai esposte.

Provincia Novecento, chiusura con caccia al tesoro

Sabato 14 febbraio la mostra volge al termine con un evento dedicato alle famiglie e ai bambini. Dalle ore 16, al Museo del Vetro in via Cosimo Ridolfi, saranno distribuite le mappe per partecipare ad una sorprendente caccia al tesoro per la città, per scoprire le opere nascoste di Empoli e meravigliarsi insieme.

Un’esperienza, pensata per avvicinare i giovani partecipanti all’arte e alla storia locale in modo creativo e coinvolgente, che unisce gioco, scoperta e cultura, trasformando Empoli in uno spazio da esplorare e vivere, seguendo indizi e racconti legati al Novecento artistico e al patrimonio cittadino.

Con oltre 150 opere, Provincia Novecento ha restituito uno spaccato prezioso della produzione artistica empolese tra il 1925 e il 1960, mettendo in dialogo artisti, contesti e linguaggi che hanno segnato la storia culturale del territorio.

Un’ultima occasione per visitare la mostra e prenderne parte in modo attivo insieme ai bambini, esplorando la città con occhi nuovi.