Quartiere San Jacopino: cittadini chiedono presenza quotidiana delle forze dell’ordine

Controlli continuativi sul territorio, non solo interventi sporadici: è la richiesta del comitato Cittadini attivi di San Jacopino, dopo l’aumento di spaccate alle auto, bivacchi molesti e spaccio. A parlare è Simone Gianfaldoni, presidente del comitato, durante un incontro a Firenze a cui hanno partecipato anche rappresentanti dei sindacati delle forze di polizia.

"Vogliamo vedere le divise, vogliamo presenze giornaliere, pomeriggio, sera e notte", sottolinea Gianfaldoni. Il presidente evidenzia come il quartiere, pur vicino alla stazione di Santa Maria Novella, non riceva controlli costanti, con episodi di criminalità in aumento.

L’incontro ha fatto anche il punto sugli organici della polizia: secondo Massimo Bartoccini, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (San), "da settimana prossima a Firenze arriveranno 160 nuovi poliziotti, senza partenze in altre sedi". Il saldo effettivo tra arrivi e pensionamenti sarà disponibile a dicembre 2026.