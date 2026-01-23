Referendum Giustizia, il Pd Toscana sostiene il Comitato per il No

Il Partito Democratico della Toscana annuncia il proprio sostegno al Comitato regionale per il No in vista del referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario. A renderlo noto è la vicesegretaria regionale Stefania Lio, che in una nota critica duramente il provvedimento promosso dal Governo.

Secondo il Pd toscano, la riforma sarebbe stata imposta senza un reale confronto parlamentare e inciderebbe in modo significativo sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sui diritti delle cittadine e dei cittadini. Lio sottolinea inoltre come il testo venga presentato “in modo fuorviante come una riforma della giustizia”, senza affrontare i problemi strutturali del sistema giudiziario.

Per il Pd Toscana, l’effetto concreto della riforma sarebbe l’indebolimento del controllo di legalità e dell’indipendenza della magistratura, principi tutelati dalla Costituzione come garanzia fondamentale. Il comunicato evidenzia anche il rischio di una concentrazione del potere esecutivo, con una riduzione del ruolo degli organi di garanzia e una compressione degli spazi di controllo democratico e di dissenso.

Alla luce di queste criticità, il Pd Toscana annuncia una partecipazione attiva alla mobilitazione, sostenendo le iniziative del Comitato regionale per il No e il lavoro di informazione sul territorio. “Invitiamo cittadine e cittadini a informarsi e a partecipare al voto – conclude la nota –. Votare No significa difendere la giustizia, la Costituzione e la democrazia”.

Fonte: Regione Toscana

