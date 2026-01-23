Referendum Giustizia: incontro pubblico a Empoli organizzato da M5S e 'Giusto dire NO'

Movimento 5 Stelle Empoli, insieme al 'Comitato Giusto dire NO', ha organizzato per mercoledì 28 gennaio alle ore 21, presso la Sala Pubblica Assistenza in via XX Settembre a Empoli, un incontro pubblico sul Referendum Giustizia del 22 e 23 marzo. Interverranno Alessandro Nencini, Presidente della Corte d'Appello di Firenze; Luca Rossi Romanelli, Consigliere M5S Toscana; e Jacopo Maccari, Consigliere comunale M5S Empoli.

Durante l'incontro si discuterà dell'importanza del referendum e verranno fornite informazioni e strumenti a chi vorrà attivarsi per promuovere la campagna del NO, portata avanti dal comitato.

