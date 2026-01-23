Riccardo Paludi si dimette dall'Abc Castelfiorentino

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Si interrompe il rapporto di collaborazione tra Riccardo Paludi e l’Abc Castelfiorentino. Il tecnico fiorentino, arrivato in casa gialloblu la scorsa estate, ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore della serie C. La decisione, arrivata a distanza di quattro giorni dalla sconfitta rimediata sul parquet del Don Bosco Livorno, è stata accolta dalla società, che ringrazia Riccardo per l’impegno, la serietà e la professionalità profusi in questi mesi in maglia gialloblu.

La dirigenza sta adesso vagliando le opzioni per il prosieguo della stagione: al momento, la squadra è affidata agli assistenti Claudio Calvani e Dario Chiarugi, già a lavoro per preparare la delicata sfida di domenica prossima contro Agliana. Una partita fondamentale, in cui all’intero gruppo squadra sono richiesti una doverosa reazione e un deciso cambio di rotta: non soltanto per rispondere alle aspettative proprie e della società ma anche, e soprattutto, per rispetto della piazza, del movimento e dei tifosi.

Nel salutare e ringraziare Riccardo Paludi per il suo percorso a Castelfiorentino, la società augura al tecnico le migliori fortune sportive e personali.

 

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate

Castelfiorentino
Basket
20 Gennaio 2026

Il weekend del vivaio gialloblu: tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo

UNDER 19 GOLD Sconfitta in volata per l’Under 19 Gold, che nel primo match casalingo della seconda fase cede il passo a Donoratico per 67-70. Con assenze e acciacchi vari [...]

Basket
Basket
19 Gennaio 2026

DR2, il Gialloblu Castelfiorentino cade con la capolista Cus Siena

Il Gialloblu Castelfiorentino si arrende 79-52 in casa del Cus Siena, prima della classe. Non riesce l’impresa al Gialloblu Castelfiorentino, che chiude il girone di andata con la trasferta più [...]

Castelfiorentino
Basket
17 Gennaio 2026

L’Abc Solettificio Manetti sprofonda a Livorno: 92-73 contro il Don Bosco

La reazione non arriva. A Livorno l’Abc Solettificio Manetti subisce l’ennesima, pesante, battuta d’arresto lontano da casa, con il Don Bosco che si prende i primi due punti del girone [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina