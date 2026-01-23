Riccardo Paludi si dimette dall'Abc Castelfiorentino

Si interrompe il rapporto di collaborazione tra Riccardo Paludi e l’Abc Castelfiorentino. Il tecnico fiorentino, arrivato in casa gialloblu la scorsa estate, ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore della serie C. La decisione, arrivata a distanza di quattro giorni dalla sconfitta rimediata sul parquet del Don Bosco Livorno, è stata accolta dalla società, che ringrazia Riccardo per l’impegno, la serietà e la professionalità profusi in questi mesi in maglia gialloblu.

La dirigenza sta adesso vagliando le opzioni per il prosieguo della stagione: al momento, la squadra è affidata agli assistenti Claudio Calvani e Dario Chiarugi, già a lavoro per preparare la delicata sfida di domenica prossima contro Agliana. Una partita fondamentale, in cui all’intero gruppo squadra sono richiesti una doverosa reazione e un deciso cambio di rotta: non soltanto per rispondere alle aspettative proprie e della società ma anche, e soprattutto, per rispetto della piazza, del movimento e dei tifosi.

Nel salutare e ringraziare Riccardo Paludi per il suo percorso a Castelfiorentino, la società augura al tecnico le migliori fortune sportive e personali.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

