Roberto Stefanelli e Fabrizio Nelli presentano i loro libri 'in casa' a Castelfranco

Martedì 27 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto prende il via la nuova rassegna culturale “I Nostri Autori. Un incontro al mese per conoscere gli autori e le autrici del nostro territorio”, con un evento dedicato alla narrativa distopica e alle visioni del futuro presenti nella letteratura contemporanea.

La serata vedrà protagonista un duo di autori locali, entrambi castelfranchesi, Roberto Stefanelli e Fabrizio Nelli, che presenteranno le loro opere recenti: Il cacciatore di algoritmi e La città tentacolare, due romanzi che, pur partendo da universi narrativi differenti, condividono la capacità di riflettere criticamente sul presente tramite la lente immaginifica della distopia.

Il cacciatore di algoritmi di Roberto Stefanelli è un romanzo pubblicato nel 2025 in cui il “Tempo della Rinascita” è governato da un potente algoritmo centrale chiamato GEA, capace di controllare ogni aspetto della vita sociale. In un mondo apparente di ordine e sicurezza, il protagonista Dante Venice, ex ispettore tormentato, si imbatte in memorie proibite e inganni digitali che mettono in discussione le certezze della società. Con l’aiuto di un’attivista determinata, scoprirà come libertà e verità siano obiettivi da conquistare in un contesto di controllo totale. Il romanzo esplora il confine tra intelligenza artificiale e coscienza umana, interrogandosi sul rapporto tra tecnologia e libertà individuale.

La città tentacolare di Fabrizio Nelli (talvolta definito distopico leopardiano) immagina invece un mondo in cui una nube tossica ha contaminato l’ambiente e una dittatura controlla le città, alimentando l’oblio e l’oblìo della memoria delle persone. Il protagonista Alvino si risveglia e decide di fuggire da questa città-prigione per raggiungere le isole della Repubblica dell’Arcipelago, un simbolo di resistenza e libertà. Nel suo viaggio si rifugia in un faro dove, di fronte all’immensità del mare e del cielo, riecheggiano i versi di Giacomo Leopardi, paradigmatico riferimento poetico e filosofico che Nelli intreccia alla narrazione distopica.

Attraverso un dialogo a due voci, Stefanelli e Nelli si confronteranno sul tema comune della distopia, mostrando come la letteratura sappia spesso intuire e anticipare possibili scenari futuri, molti dei quali trovano sorprendenti riscontri nelle trasformazioni sociali e tecnologiche del nostro tempo.

La presentazione sarà un’occasione unica per il pubblico di incontrare gli autori, esplorare i mondi immaginati nei loro romanzi e riflettere sul sottile confine tra realtà e finzione che caratterizza la narrativa distopica. Introdurrà la presentazione l'Assessore alla cultura Nicola Sgueo.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa