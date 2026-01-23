Sciano senz'acqua per lavori: ecco quando

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via della Chiesa a Sciano e nelle seguenti località: Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 29 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa