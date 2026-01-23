In centro a Montespertoli ecco la street art: gli artisti, i temi e il progetto vincitore

Una partecipazione attenta e numerosa ha accompagnato, nella serata di ieri, l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto vincitore del bando OPEN CALL per Street Artist , promosso dal Comune di Montespertoli per la realizzazione di interventi di street art nel centro storico. L’incontro si è svolto presso l’auditorium del Centro cultura le Corti con l’intento di illustrare nel dettaglio il progetto selezionato, gli artisti coinvolti e le tematiche che guideranno i singoli interventi.

A risultare vincitrice del bando è stata la galleria Street Levels Gallery, realtà attiva a livello nazionale nella curatela di progetti di arte urbana contemporanea, che ha presentato una proposta organica e coerente, capace di coniugare qualità artistica, rispetto del contesto storico e valorizzazione dell’identità territoriale.

Il progetto prevede la realizzazione di sette opere site-specific, distribuite su otto abitazioni – case di cittadini privati e immobili di proprietà comunale – le cui facciate, situate nel centro storico tra via Sonnino, via Martini e via Roma, sono state messe a disposizione grazie all’ adesione volontaria dei proprietari e dell’Amministrazione comunale.

Gli artisti proposti sono Slim Safont , Ufo Cinque , Thiago Mazza, Nelio , Nespoon e Luca Zamoc , ciascuno portatore di un linguaggio visivo riconoscibile e di una ricerca pittorica coerente con le tematiche identitarie del progetto.

Slim Safont opera attraverso un linguaggio figurativo intenso e narrativo , caratterizzato da volti e figure fortemente espressive, che indagano i temi della memoria, dell’identità collettiva e della dimensione umana, con un segno pittorico diretto e profondamente legato al contesto sociale.

Ufo Cinque adotta una scrittura visiva stratificata e simbolica, in cui elementi della tradizione e della storia toscana vengono riletti in chiave contemporanea attraverso composizioni dinamiche, colori vibranti e riferimenti iconografici che dialogano con l’immaginario popolare.

Thiago Mazza sviluppa una pittura materica e sensibile, capace di mettere in relazione natura, lavoro umano e paesaggio , con particolare attenzione ai temi dell’olio e del vino, trattati come simboli della cultura agricola e produttiva del territorio.

Nelio lavora sul concetto di paesaggio attraverso una ricerca cromatica e formale essenziale, in cui geometrie, ritmi e campiture di colore evocano l’equilibrio tra spazio naturale e intervento umano, restituendo una visione astratta ma profondamente radicata nel territorio.

Nespoon porta avanti una pratica artistica basata sulla trasposizione pittorica e grafica del pizzo, reinterpretando in chiave contemporanea una tradizione artigianale storica e costruendo un dialogo visivo fondato su trama, dettaglio e memoria del patrimonio culturale materiale.

Luca Zamoc concentra la propria ricerca sulla relazione Uomo/Natura, utilizzando un linguaggio pittorico simbolico e narrativo che attinge alla mitologia e all’immaginario archetipico, per riflettere sul legame profondo e ambivalente tra essere umano e ambiente.

Nel suo insieme, il progetto costruisce un percorso artistico diffuso nel centro storico , in cui le facciate delle abitazioni diventano parte attiva di una narrazione visiva condivisa, capace di intrecciare arte contemporanea, identità locale e partecipazione della comunità.

“ Siamo di fronte al tentativo di fare una rivoluzione dal punto di vista urbano e culturale: rendere Montespertoli un centro d’attrazione dell’arte muraria, coinvolgendo i privati in un percorso di rigenerazione del centro storico che è iniziato qualche mese fa con la nuova pavimentazione in pietra di via Roma e via Sonnino. Siamo convinti che questa sia una scommessa importantissima per rilanciare il centro e i suoi spazi urbani ” commenta Marco Pierini , vicesindaco del Comune di Montespertoli .

Il progetto di street art nel centro storico, del valore complessivo di 160 mila euro , sarà candidato la prossima settimana a un bando della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze .

Nel corso dell’assemblea sono state inoltre illustrate le fasi operative del progetto. A seguito della presentazione pubblica, saranno avviati colloqui in forma privata con i proprietari delle facciate messe a disposizione, al fine di condividere le proposte progettuali e definire nel dettaglio gli interventi, garantendo un percorso partecipato e condiviso.