Torna 'Civico 0' a Palazzo Leggenda

Comincia una nuova settimana di attività da non perdere a Palazzo Leggenda – la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in via Paladini a Empoli che proprio domani, sabato 24 gennaio 2026, festeggerà il secondo compleanno dalla sua apertura – con ‘Una Torre di storie’ (mercoledì 28 gennaio 2026) dove le letture piccine picciò prendono forma e incantano. Piccole storie, grandi emozioni, nella stanza del camino con gli albi illustrati. Appuntamento alle 17, attività da 2 a 5 anni

Sempre mercoledì 28 gennaio, torna a bussare alla porta di Palazzo Leggenda il ciclo “Civico 0”, la biblioteca è casa, alle 17, sulla “Genitorialità” con un incontro realizzato dal Centro Co.Me.Te dal titolo ‘Genitori separati, figli uniti’. Come costruire una genitorialità cooperativa dopo la separazione o il divorzio. Aspetti psicologici, emotivi e comunicativi. Strategie per tutelare il benessere dei figli. A condurre l’iniziativa, Conny Leporatti, psicologa psicoterapeuta. L’ingresso è libero.

Il ricco programma della attività prosegue giovedì 29 gennaio, alle 17, con l’appuntamento dedicato ai alla ‘Creatività giocando’: ecco i Manga Digitali. In questo incontro, i partecipanti proveranno a disegnare una pagina di manga con la tavoletta grafica, scoprendo trucchetti e possibilità offerti dal disegno digitale. Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Venerdì 30 gennaio, alle 15.30, tornerà il Gruppo di lettura a Palazzo! Uno spazio di incontro e dialogo in cui esplorare nuovi libri, condividere opinioni e lasciarsi ispirare dai suggerimenti degli altri. Da 11 a 14 anni. Alle 17, invece, siete pronti a ‘Giocare con l’arte?’. Tutto pronto per Junior Attacca-stacca e una super-pettinata di morbidezza agli animaletti di Palazzo Leggenda. Le sagome degli animali diventeranno così soffici da poterle quasi abbracciare. Da 18 mesi ai 4 anni. Prenotazione consigliata.

Ultimo appuntamento, sabato 31 gennaio, alle 16.30, con ‘Una torre di storie… in lingua’: Once upon a story… The Wish Star. Tra pagine, stelle e grandi sogni, i piccoli lettori ascolteranno storie in lingua inglese e daranno forma ai propri desideri creando la loro wish star, usando parole e semplici frasi in English. Da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

