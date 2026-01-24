A San Miniato un weekend di corse e solidarietà

San Miniato Basso si prepara a vivere due giorni all’insegna del divertimento e dell’impegno solidale. Sabato 14 e domenica 15 febbraio la Sala parrocchiale della frazione ospiterà un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli, con una maxi pista Slot Car a otto corsie e due simulatori di guida professionali pronti ad accendersi senza sosta.

L’iniziativa, che anima il cuore del Distretto del Cuoio, sostiene Operazione Fratellino, il progetto promosso dalla Fondazione Magnificat E.T.S. dedicato alle cure e all’assistenza dei bambini più fragili. L’obiettivo è unire gioco, adrenalina e solidarietà, trasformando ogni sfida in un aiuto concreto.

La formula scelta dagli organizzatori punta su ritmo e accessibilità. Non ci sono classifiche generali né tornei a eliminazione, ma gare continue a rotazione della durata di dieci o quindici minuti. Appena una postazione si libera, si riparte subito. Ogni corsa ha il suo vincitore e ogni sessione diventa un momento unico, capace di mantenere alto l’entusiasmo per tutta la giornata.

Accanto alla spettacolare pista Slot Car, i simulatori di guida permettono a chiunque di mettersi virtualmente al volante e provare l’emozione di una vera esperienza da pilota. Famiglie, giovani e appassionati possono così condividere un pomeriggio diverso, fatto di competizione sana e partecipazione solidale.

L’appuntamento è fissato nei locali della Sala Parrocchiale di San Miniato, nella frazione di San Miniato Basso. Sabato 14 febbraio l’evento sarà aperto dalle 14.30 fino alle 23, mentre domenica 15 febbraio si correrà dalle 14.30 alle 19. La partecipazione è aperta a persone di ogni età e avviene tramite una donazione destinata a Operazione Fratellino, con accesso libero e senza necessità di prenotazione.

Un semaforo sempre verde, dunque, per un fine settimana in cui il divertimento corre veloce ma lascia spazio anche a un messaggio importante: giocare insieme può fare davvero la differenza.

