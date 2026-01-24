Abbandono rifiuti: nuova legge, scattano le maxi sanzioni

Scatta la stretta contro l’abbandono dei rifiuti anche a Colle di Val d’Elsa. Con l’entrata in vigore della Legge n. 147/2025, il cosiddetto “Decreto Terra dei Fuochi”, cambia l’articolo 255 del Codice dell’Ambiente con sanzioni più severe per chi deposita rifiuti in modo irregolare.

Il decreto Terra dei Fuochi

La nuova normativa nazionale stabilisce che l’abbandono o il deposito di rifiuti urbani accanto ai cassonetti comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro. Un inasprimento significativo voluto per contrastare comportamenti che incidono negativamente sull’ambiente, sul decoro urbano e sulla qualità della vita. La legge introduce anche una sanzione accessoria nel caso in cui l’illecito venga commesso con l’utilizzo di veicoli a motore: oltre alla multa è previsto il fermo amministrativo del mezzo per un mese. I proventi delle sanzioni, come previsto dalla normativa nazionale, saranno destinati alla Provincia di Siena.

Il regolamento comunale

Resta in vigore il regolamento comunale per le altre ipotesi di errato conferimento dei rifiuti, ad esempio il mancato rispetto delle fasce orarie o dei giorni di ritiro nel sistema di raccolta “porta a porta”. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti, utilizzando l’apposita tessera di conferimento e, in caso di cassonetti pieni o malfunzionanti, a recarsi presso altre postazioni disponibili sul territorio comunale.

“Con l’inasprimento delle sanzioni - dichiara l’assessore all’ambiente, Monica Sottili - viene ulteriormente punita l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti e danneggia l’ambiente e il decoro della città. Questo intervento rafforza il principio di responsabilità individuale e collettiva: il rispetto dell’ambiente è un dovere, non un’opzione”.

Per il dettaglio su sanzioni, importi ed eventuali aggravanti: QUI

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa