Al via il Carnevale d’Autore di Santa Croce sull'Arno

Il carnevale d’autore torna a sfilare a ritmo di musica, colori e creatività a Santa Croce sull’Arno, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della cittadina conciaria, con la sua 98esima edizione, presentata ufficialmente oggi, sabato 24 gennaio, nella sala consiliare del palazzo comunale.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Roberto Giannoni, dall’assessore alla cultura Simone Balsanti e dalla consigliere comunale con la delega all’associazionismo Francesca Cavallini, insieme al presidente dell'Associazione Carnevale d' Autore Maurizio Donati, hanno confermato le date dei corsi mascherati che animeranno piazza Matteotti. I gruppi storici, la Lupa, gli Spensierati, la Nuova Luna e il Nuovo Astro sfileranno nei giorni 1, 8 e 15 febbraio, con eventuale recupero il 22 febbraio, con inizio delle sfilate sempre dalle ore 15.30.

Il sindaco Roberto Giannoni, nel presentare l’iniziativa, ha rimarcato il valore sociale e turistico della manifestazione: "Il Carnevale non rappresenta solamente un'opportunità di richiamo turistico ma un vero appuntamento di eccellenza, distinguendosi dagli altri carnevali per un connubio unico tra ironia e sarcasmo, una straordinaria maestria artigianale unita alla fantasia che lo portano a qualificarsi come carnevale d’autore.

"Il Carnevale - ha aggiunto il sindaco - "continua a svolgere un ruolo sociale, agendo da collante per il nostro territorio, una testimonianza d’appartenenza alla comunità: le stanze del carnevale sono vissute tutto l’anno, fungendo da luogo di ritrovo non solo per i carnevalai ma grazie anche alle opportunità che sta offrendo, un'occasione educativa per i bambini.

"L’amministrazione comunale - ha concluso - continuerà sempre a credere in questa realtà, patrocinando l’evento e sostenendo l’organizzazione con contributi diretti, per continuare a valorizzare al meglio il suo valore sociale e culturale per la città".

Il presidente dell’Associazione Carnevale d’Autore Maurizio Donati ha colto l’occasione per ringraziare del supporto l’Amministrazione comunale, gli sponsor e le associazioni (Misericordia, Pubblica Assistenza, Auser) per il supporto logistico, estendendo il riconoscimento ai docenti delle scuole che hanno collaborato per coinvolgere i più piccoli.

I quattro gruppi si contenderanno molteplici premi, da quelli più attesi del "miglior carro allegorico" premiato dall’Assa fino al "miglior gruppo mascherato", quest’ultimo determinato dalla giuria, fino agli altri tradizionali riconoscimenti rimanenti, il "carnevale di domani", per i bambini, attribuito da tre docenti delle scuole primarie di Santa Croce, la maschera in pelle premiata da Unic, la maschera più bella premiata dalla scuola Checchi di Fucecchio, la maschera riciclata premiata da Herambiente e la maschera buffa, anch'esso determinato dalla giuria. Ci sarà anche la premiazione da parte del giornale Il Tirreno che premierà la maschera più votata dai lettori.

Tra i temi scelti dai gruppi per l’edizione 2026, “Siamo sempre in alto mare” della Nuova Luna, “Quando è troppo è troppo” del Nuovo Astro, “Da lì dove nasce un bel dì vedremo” della Lupa e “Par d’esse lì” degli Spensierati, che come ricordato dall’assessore Balsanti “si daranno battaglia fino all’ultimo premio ma sempre sotto l’insegna della bandiera bianco rossa per portare in alto il vessillo dell’identità e della tradizione di Santa Croce per promuoverla nel mondo” mentre la consigliere comunale con delega all'associazionismo Francesca Cavallini ha incoraggiato la collaborazione tra i quattro gruppi per rendere l'evento sempre più attrattivo.

Il programma prevede 3 date, come prima uscita domenica 1 febbraio, il gran debutto della sfilata d’apertura con il Mountain Bike Opel Club. Domenica 8 febbraio aprirà la sfilata la scuola di ballo Dream Dance di Santa Croce e le scuole dell’infanzia porteranno con sé le maschere realizzate al “progetto scuola” mentre per il 15 febbraio, sarà aperta dalla SB Cheer & Dance di Staffoli e 600 alunni delle primarie, sempre con le maschere del “progetto scuola”. Come introdotto già nella scorsa edizione, l'accesso ai corsi sarà regolato da un biglietto d’ingresso dal valore simbolico di 5 euro, volto a sostenere l'imponente lavoro dei gruppi e dell'organizzazione.

Tutte le domeniche ci sarà l’esposizione dei disegni dei ragazzi della scuola media di Santa Croce sull’Arno alla sede dell'associazione carnevale d’autore in piazza Matteotti e al momento della conclusione delle sfilate, avverrà l’estrazione di un biglietto che vincerà un buono spesa offerto da Conad.

Per giovedì grasso, 12 febbraio, sono previsti due momenti distinti, nel primo pomeriggio giochi ed intrattenimenti per bambini in piazza Garibaldi e nella serata l’evento “la maschera libera”, dove saranno estratti premi per i primi tre classificati e l’assegnazione del “fiaschetto d’oro”, attribuito al “gruppo di amici più pazzo della serata”.

Oltre ai corsi mascherati e alla festa di giovedì grasso, tra gli eventi culturali a margine del programma di questa 98ª edizione, è previsto nel pomeriggio di sabato 24 gennaio un importante convegno “Il Carnevale: Festa antica nel terzo millennio", sotto forma di tavolo rotonda che si svolgerà alle ore 16:00 nella sede di Poteco, in via Padre Ernesto Balducci a Santa Croce sull'Arno, dove interverranno vari esperti accademici, il prof. Dei dell’università di Pisa e la prof.ssa Rossi dell’università di Firenze, relatori e personalità istituzionali, tra cui una delegazione dell’unione nazionale delle pro loco d’Italia, del comune di Misterbianco della provincia di Catania, famosa anch’essa per il suo carnevale e la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

