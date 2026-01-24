Avvistamenti lupi a Scandicci, il Comune: "Avviati controlli sul territorio"

Per quanto riguarda le segnalazioni di alcuni cittadini circa la presenza di lupi nelle zone collinari di Scandicci, l'Amministrazione comunale conferma di aver già informato le autorità competenti, agendo in sinergia con Regione Toscana, Città Metropolitana ed Ente Protezione Animali.

Il Comune aggiunge che la polizia provinciale è stata attivata e le guardie zoofile di Enpa sono state informate e stanno effettuando controlli sul territorio per identificare eventuali branchi.

Nel caso di avvistamenti i cittadini sono pregati di inviare una mail a lupo@regione.toscana.it, meglio se corredata da materiale foto o video. Attivato dalla Regione anche un canale di comunicazione whatsapp al numero 366 6817138.

Per info: https://www.regione.toscana.it/-/conoscere-il-lupo

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa