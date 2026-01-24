Operazione antidroga alle Cerbaie di Fucecchio: controllate quasi 300 persone e sei arresti

Terminano oggi dopo circa due intense settimane, i servizi straordinari dei carabinieri finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona boschiva delle "Cerbaie", nel corso delle quali sono stati impiegati complessivamente circa 300 militari.

Oltre ai carabinieri della Compagnia di Empoli sono giunti in supporto dei colleghi dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, del 6° Battaglione Toscana (fra cui anche personale delle Squadre d’Intervento Operativo), del Nucleo dei carabinieri cinofili di Firenze e del Nucleo Elicotteri di Pisa.

Nel corso dell’attività, sono state controllate 289 persone (di cui 104 stranieri), 74 veicoli ed effettuate oltre 30 perquisizioni a persone e mezzi, che hanno portato all’arresto di sei persone per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per aver fatto rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione, e alla denuncia di quattro soggetti per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I denunciati sono stati trovati in possesso di machete, coltelli, cutter, roncola, bastone sfollagente telescopico e bombolette di spray anti–aggressione.

Quattordici sono stati i telefoni cellulari sequestrati e numerosi assuntori di stupefacenti sono stati segnalati alla locale Prefettura, con contestuale ritiro della patente.

Il servizio ha inoltre permesso di smantellare 15 veri e propri bivacchi di fortuna allestiti in area rurale a ridosso di vie di comunicazione, bonificando oltre 80 batterie per auto, svariati teloni, sedie, ombrelloni, materassi ed altro materiale per accampamento lasciato abbandonato nella natura.

Importanti anche i risultati per quel che attiene al sequestro dello stupefacente, con 280 grammi di cocaina, 800 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, nonché quasi 6.300 euro in contanti, 7 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e taglio della droga.

Il servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, d’intesa con la Prefettura di Firenze, già pianificato da tempo, aveva come obiettivo quello di recuperare alcune aree rurali ormai prese di mira dagli spacciatori che sfruttavano l’area boschiva a proprio vantaggio al fine di sottrarsi al controllo delle Forze dell’ordine.

