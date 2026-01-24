Comeana, inaugurato il fontanello in via Rossini

Inaugurato il fontanello di via Rossini. È il regalo per il nuovo anno che Comune di Carmignano e Publiacqua fanno ai cittadini.

Il fontanello di Comeana va a servizio di una località popolosa e che da oggi ha un servizio in più.

I 3 fontanelli installati nel corso degli anni a Carmignano, hanno sempre riscosso un grande successo presso i cittadini erogando dal 2017 all’agosto 2025 poco meso di 4 milioni di litri di acqua.

Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli.

Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati, hanno erogato, nel periodo dal 2017 all’agosto 2025, oltre 311 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 207 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 65 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti.

L’acqua prodotta da questo impianto risulta di ottima qualità ma sono comunque necessarie alcune accortezze per il suo mantenimento in contenitori appositi. Per tale motivo su ogni singolo impianto realizzato è riportato il regolamento per il corretto mantenimento.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

Notizie correlate