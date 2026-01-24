Cordone (Lega) torna all'assalto: "Una tenenza dei carabinieri a Fucecchio"

"Anche in questi giorni come facciamo da svariato tempo, abbiamo riproposto nel territorio il nostro Manifesto per la Sicurezza che tra l'altro prevede la realizzazione a Fucecchio di una Tenenza dei Carabinieri, struttura militare ancor più necessaria, alla luce dell'importante azione dell'Arma nelle zone collinari delle Cerbaie, che hanno visto nell'arco di due settimane circa 300 militari in azione (fonte Gonews). Nel ringraziare sinceramente l'Arma dei Carabinieri per il loro operato, invitiamo nuovamente e costruttivamente l'Amministrazione comunale di Fucecchio, guidata dal Sindaco Emma Donnini, ad attivarsi nei confronti del Comando della Legione Carabinieri Toscana per concretizzare la realizzazione della Tenenza nella Città dell'omonimo Padule, viste le particolarità anche socioeconomiche del nostro Comune, legato sia al Distretto Industriale della Pelle che, istituzionalmente, all'Empolese Valdelsa ".

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)

