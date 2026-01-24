Crolla il tetto di un edificio di Castelfiorentino, evacuate cinque famiglie

I vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti poco dopo le 6 in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura dell’edificio composto da due piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori.

Sul posto è stata inviata una squadra e richiesto l’intervento del tridimensionale inviato dal distaccamento di Empoli, con il quale sono state effettuate le verifiche dell’entità del danno al tetto. Al termine delle verifiche, a causa del crollo parziale di una porzione del tetto, l’edificio è stato dichiarato inagibile.

Sono cinque le famiglie allontanate: quattro hanno trovato sistemazione dai parenti, mentre per l'ultima è stata richiesta la sistemazione tramite il Comune. Non si registrano persone ferite.

