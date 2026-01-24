"Direzione Futuro" ai Gigli, un incontro per avvicinare i giovani al lavoro

Campi Bisenzio
Orientarsi nel mercato del lavoro, conoscere le opportunità disponibili e iniziare a costruire in modo concreto il proprio percorso professionale. Con questi obiettivi arriva al Centro Commerciale I Gigli l’iniziativa “Direzione Futuro”, un appuntamento pensato per i giovani interessati a comprendere meglio le dinamiche dell’occupazione e le possibilità offerte dal territorio.

L’evento è promosso dal Centro per l’Impiego di Sesto Fiorentino ed è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni. L’iniziativa punta a far conoscere i servizi e gli strumenti messi a disposizione da ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego della Regione Toscana, con un’attenzione particolare all’orientamento e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’incontro è in programma martedì 27 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, nello spazio Gi-Working, al primo piano del centro commerciale.

“Il centro commerciale non è solo un luogo di acquisto, ma uno spazio di utilità e servizio per il territorio”, sottolinea Saviola Chesi, direttrice del Centro Commerciale I Gigli. “Siamo attenti alle esigenze dei nostri visitatori e il legame con il territorio ci permette di creare occasioni concrete come Direzione Futuro. La collaborazione con ARTI consente di favorire l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, offrendo ai giovani strumenti utili per orientarsi e avvicinarsi in modo consapevole al mondo professionale”.

La presenza di ARTI all’interno dei Gigli rappresenta un presidio stabile e qualificato. Lo sportello, attivo nell’area Gi-Working, è aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e fornisce gratuitamente servizi di orientamento, informazione e supporto sia ai cittadini sia alle imprese.

Attraverso iniziative come “Direzione Futuro”, il Centro Commerciale I Gigli rafforza il proprio ruolo di hub territoriale, capace di mettere in relazione persone, istituzioni e realtà produttive, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo occupazionale locale.

