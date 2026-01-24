Donna accoltellata e rapinata a Firenze

Paura a Firenze, alle prime ore del mattino nell’area della stazione di Santa Maria Novella, dove una donna di 29 anni, di origine cinese, è stata ferita con un’arma da taglio alla schiena durante una rapina. L’episodio si è verificato intorno alle 5 in via Cennini e ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione fornita dall’Arma, la giovane sarebbe stata avvicinata da due uomini che le hanno sbarrato la strada con l’intento di farsi consegnare il portafoglio. Al rifiuto della vittima, uno dei due l’avrebbe colpita alle spalle con un’arma da taglio. Dopo l’aggressione, i malviventi sono riusciti a impossessarsi del portafoglio e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Ferita e sotto shock, la 29enne è riuscita a chiamare i soccorsi. I sanitari l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per risalire all’identità degli aggressori. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area della stazione, teatro nelle ultime settimane di diversi interventi delle forze dell’ordine.