Droga, 26enne trovato con cocaina a Chiesina Uzzanese: arrestato

Cronaca Chiesina Uzzanese
Nel pomeriggio, a Chiesina Uzzanese, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno arrestato un giovane di 28 anni, di origine marocchina, incensurato e senza occupazione, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle 15.40, quando una pattuglia impegnata nei controlli del territorio nel comune di Altopascio, in via del Ponte alla Ciliegia, ha notato una BMW bianca procedere con un’andatura ritenuta sospetta. Alla vista dell’auto di servizio, il conducente avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente dirigendosi verso Chiesina Uzzanese. I militari hanno quindi deciso di seguirlo a distanza fino a quando il veicolo si è fermato in via del Fantozzi, all’interno del parcheggio di un’attività commerciale.

Durante il controllo dei documenti, il conducente ha mostrato un evidente stato di agitazione, inducendo i carabinieri a procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Addosso al giovane è stata trovata la somma di 615 euro in contanti, ritenuta compatibile con proventi dell’attività di spaccio. All’interno dell’auto sono stati invece rinvenuti circa 200 grammi di cocaina che, secondo le stime, una volta immessi sul mercato al dettaglio avrebbero potuto fruttare oltre 15 mila euro.

Alla luce del quantitativo di droga sequestrato, il 28enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Pistoia, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

