Emergenza abitativa, FI Fucecchio: "Il PD sa solo spremere i cittadini"

Giovedì 22 si è tenuta una riunione in sala consiliare tra sindaco e operatori immobiliari, il tema “un confronto circa la situazione alloggiativa presente nel nostro territorio e porre in essere misure di sensibilizzazione verso i proprietari per la messa a disposizione di alloggi attualmente sfitti.

A pochi giorni dall'approvazione del bilancio comunale, dove questa amministrazione ha eliminato l'agevolazione IMU sui contratti a canone agevolato e ridotto la soglia di esenzione IRPEF comunale da 14mila 12mila euro, questo incontro sembra, più che un tentativo di dare effettivamente risposta alle richieste abitative, soprattutto per le fasce più fragili della cittadinanza, un mero corto circuito amministrativo ed il goffo tentativo di cercare un sostegno alle loro gaffe.

L'amministrazione, prima “bacchetta”, aumentando l'aliquota IMU al massimo consentito di legge, chi mette a disposizione alloggi a canone agevolato; spreme anche le fasce più deboli con redditi da 12 a 14mila euro prelevando dalle loro tasche mediamente 110 euro l'anno per l'addizionale IRPEF; e poi convoca gli operatori immobiliari per sensibilizzare i proprietari di abitazioni sfitte a metterle a disposizione.

A fronte di un tanto criticato governo, che ha abbassato l'aliquota IRPEF di 2 punti %, l'amministrazione comunale a guida PD dimostra tutta la sua incapacità nello stare a fianco dei cittadini e sostenerli (soprattutto le fasce più deboli), l'aumento dell'IMU produce un maggiore introito nelle casse comunali di 153.048,72 €, cifra che potremmo risparmiare ottimizzando i costi sul piano degli acquisti triennali, noi le soluzioni le abbiamo più volte proposte, abbassare l'aliquota IMU per chi da canoni agevolati e sostenere le fasce deboli mantenendo le soglie di esenzione o addirittura alzandole; ma evidentemente il PD non sa razionalizzare, sa solo spremere i cittadini !!!

Forza Italia Fucecchio