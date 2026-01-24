Empoli, 24 gennaio 1975: l'anniversario di una pagina di storia terribile

Per l'Italia, ma soprattutto per Empoli, il 24 gennaio non è un giorno come gli altri. Cinquantun anni fa, il 24 gennaio 1975, il brigadiere Leonardo Falco e l'appuntato Giovanni Ceravolo furono uccisi durante un controllo di polizia in viale Boccaccio. Rimase ferito gravemente l'appuntato Arturo Rocca.

Furono vittime del terrorismo nero, di Mario Tuti, fino a allora considerato un normale geometra e poi diventato una delle peggiori menti del terrorismo di destra in Italia, capace di mettere la propria firma sulla vicende più scure della nostra storia. Il 24 gennaio 1975 Empoli divenne una pagina della storia degli anni di piombo.

Cinquantun anni dopo quella è una ferita ancora aperta. In viale Boccaccio in tempi recenti è stata messa una pietra d'inciampo ma rimangono ancora diverse domande senza risposta. Riproponiamo per l'occasione il servizio video di Giovanni Mennillo e Margherita Cecchin uscito per il cinquantennale di quella tragica giornata.

Empoli
Cronaca
24 Gennaio 2026

Tenta la fuga con un’auto rubata e si ribalta: arrestato 58enne a Empoli

È finita con un’auto ribaltata in un canale di irrigazione e due persone bloccate dalla polizia la vicenda avvenuta nei giorni scorsi nel territorio empolese, partita dalla segnalazione di un [...]

Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026

Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]

Empoli
Cronaca
22 Gennaio 2026
Gabriella Sedoni

Lutto nella scuola empolese: è scomparsa la professoressa Gabriella Sedoni

A settantun anni è scomparsa Gabriella Sedoni, professoressa di discipline pittoriche al liceo artistico Virgilio di Empoli. Era in pensione da qualche anno, è venuta a mancare nella Rsa Vincenzo [...]



