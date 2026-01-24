Empoli, 24 gennaio 1975: l'anniversario di una pagina di storia terribile

Per l'Italia, ma soprattutto per Empoli, il 24 gennaio non è un giorno come gli altri. Cinquantun anni fa, il 24 gennaio 1975, il brigadiere Leonardo Falco e l'appuntato Giovanni Ceravolo furono uccisi durante un controllo di polizia in viale Boccaccio. Rimase ferito gravemente l'appuntato Arturo Rocca.

Furono vittime del terrorismo nero, di Mario Tuti, fino a allora considerato un normale geometra e poi diventato una delle peggiori menti del terrorismo di destra in Italia, capace di mettere la propria firma sulla vicende più scure della nostra storia. Il 24 gennaio 1975 Empoli divenne una pagina della storia degli anni di piombo.

Cinquantun anni dopo quella è una ferita ancora aperta. In viale Boccaccio in tempi recenti è stata messa una pietra d'inciampo ma rimangono ancora diverse domande senza risposta. Riproponiamo per l'occasione il servizio video di Giovanni Mennillo e Margherita Cecchin uscito per il cinquantennale di quella tragica giornata.

Notizie correlate