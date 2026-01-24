Empoli ricorda l'omicidio dei due poliziotti Falco e Ceravolo

Oggi, sabato 24 gennaio, è il cinquantunesimo anniversario dell'omicidio del Brigadiere P.S. Leonardo Falco e dell'Appuntato P.S. Giovanni Ceravolo e del ferimento dell'Appuntato P.S. Arturo Rocca: vittime del terrorismo nero, Medaglie d'Oro al merito Civile dal 12 maggio 2004

Anche quest'anno la Questura di Firenze ha organizzato la cerimonia in ricordo dei due poliziotti, come di consueto, con la deposizione una corona di alloro alla lapide dei caduti al Commissariato di P.S. Empoli, in piazza Antonio Gramsci, 46, alle 9.30 di questa mattina.

Poi la cerimonia è proseguita con la celebrazione della santa messa in suffragio, al Santuario della Madonna del Pozzo, in piazza della Vittoria, 1 ed è terminata in viale Boccaccio, 25, luogo in cui si è consumato il tragico evento in prossimità della pietra d'inciampo e della targa apposta e dove è stato lasciato un mazzo di fiori da parte dell’amministrazione comunale di Empoli.

