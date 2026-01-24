Formazione museale a San Casciano e Reggello, opportunità per under 30

Cercasi tre tirocinanti da impiegare nell’ambito del Sistema Museale Chianti Valdarno. E’ il Comune di San Casciano in Val di Pesa, in qualità di ente capofila della rete museale, a indire l’avviso per la selezione di tre persone, interessate a svolgere un tirocinio presso due musei del Sistema e più in generale ad orientare la propria attività professionale nel comparto museale.

L’attività si inserisce nell’ambito del progetto “Sistema 4.0: Percorsi di Formazione, Innovazione e Inclusione Sociale nel Sistema Museale del Chianti –Valdarno fiorentino”, è finanziata con le risorse del PR FSE + Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possono di determinati requisiti fra cui essere inoccupati/disoccupati, avere età massima di 30 anni, non compiuti al momento della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, essere in possesso di diploma di laurea magistrale/specialistica in Storia dell’Arte (LM-89) o in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) conseguito da non oltre 24 mesi alla data di attivazione del tirocinio. Altri requisiti che saranno presi in considerazione sono i percorsi di esperienza nel comparto dei beni culturali e gli stage realizzati e conclusi, la conoscenza certificata di almeno una lingua straniera.

“Si tratta di un progetto di rilievo – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che mira a favorire l’accesso dei giovani under 30 al settore dei beni culturali tramite un percorso formativo e di tirocinio strutturato, sviluppando competenze in catalogazione e conservazione dei beni museali, digitalizzazione e nuove tecnologie per i musei, comunicazione e mediazione culturale, allestimento mostre, strategia di valorizzazione, accessibilità museale, organizzazione di itinerari culturali”. “L’intento – precisa l’assessora alla Cultura Sara Albiani – è quello di promuovere i musei come spazi di innovazione e di inclusione sociale attraverso la formazione di nuove professionalità e di competenze in linea con le necessità contemporanee”.

I tirocini attivati non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro. Il presente avviso non è in alcun modo finalizzato all’assunzione a qualsiasi titolo presso il Sistema Museale né presso il Capofila (Comune di San Casciano) o presso i comuni aderenti al Sistema.

Il tirocinio è preceduto da una formazione teorica non formale che sarà svolta presso L’istituto per l’arte e il restauro – Palazzo Spinelli in via Maggio, 13 a Firenze. I tirocini esperienziali si svolgeranno presso due sedi museali del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno: il Museo Ghelli di San Casciano Val di Pesa e il Museo Masaccio d’Arte Sacra di Reggello. La durata complessiva di ciascun tirocinio (formazione pratico-esperienziale) è di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi. L’obbligo di frequenza minima, da parte di ciascun partecipante selezionato, è di almeno il 70% del monte ore complessivo. Il rimborso spese forfettario mensile di 800 euro lordi.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 2 marzo 2026, utilizzando il modello apposito disponibile sulle reti civiche dei Comuni e del Sistema Museale Chianti Valdarno, mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano in Val di Pesa con sede in Via Machiavelli, 56 San Casciano Val di Pesa; oppure invio alla casella PEC del Comune di San Casciano in Val di Pesa (comune.sancascianovp@postacert.toscana.it) da casella di posta certificata del candidato. La busta o il campo “oggetto” della PEC dovranno riportare la seguente dicitura: “Selezione per svolgimento tirocinio presso il Sistema Museale Chianti-Valdarno”.

