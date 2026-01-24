Forza Italia Firenze: "Ponte al Pino chiuso, siamo alla paralisi del traffico"

"Con la chiusura di Ponte al Pino per lavori infrastrutturali al cavalcavia ferroviario, il traffico e i disagi per la mobilità cittadina sono schizzati alle stelle. L'intervento in questione era previsto da tempo, ma nonostante ciò il Comune di Firenze si è ben guardato dal rimandare l'apertura di altri cantieri, che sono ormai oltre 100 in tutta la città. Firenze continua a essere fuori controllo, con un'emergenza quotidiana fatta di caos, disagi continui e totale assenza di programmazione".

Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi.

"Le strade della città sono diventate un cantiere unico, con chiusure improvvise, lavori che durano mesi oltre i tempi previsti e nessuna informazione trasparente per i cittadini - denunciano Stella e Locchi -. I quartieri sono in ginocchio, le attività commerciali soffrono, il traffico è paralizzato e la qualità della vita peggiora di giorno in giorno. Per andare da un quartiere all'altro di Firenze, spesso si impiega oltre un'ora. L'Amministrazione comunale sta dimostrando una grave incapacità nel coordinare gli interventi sul territorio. Possiamo dire, senza che nessuno possa smentirci, che questa è un'amministrazione assente e incapace".

Fonte: Ufficio Stampa