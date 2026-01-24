Tenta la fuga con un’auto rubata e si ribalta: arrestato 58enne a Empoli

È finita con un’auto ribaltata in un canale di irrigazione e due persone bloccate dalla polizia la vicenda avvenuta nei giorni scorsi nel territorio empolese, partita dalla segnalazione di un uomo che aveva riconosciuto la propria vettura, rubata lo scorso mese di settembre, mentre circolava con a bordo due soggetti.

L’uomo ha seguito il veicolo mantenendo un contatto costante con la centrale operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli, fornendo in tempo reale indicazioni sugli spostamenti. Un equipaggio della Polizia di Stato si è quindi messo all’inseguimento dell’auto segnalata, intercettandola in via Magolo e intimando l’alt, che però non è stato rispettato.

Ne è scaturita una fuga ad alta velocità durata circa mezz’ora, durante la quale il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo attraversando diverse zone del territorio. La corsa si è conclusa in aperta campagna quando, in prossimità di una curva, l’autista ha perso il controllo del mezzo, finendo in un canale di irrigazione e ribaltandosi contro il terrapieno.

Subito dopo l’incidente, gli agenti sono intervenuti bloccando entrambi gli occupanti del veicolo. Alla guida c’era un uomo di 58 anni, già noto alle forze di polizia, che è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il passeggero, un italiano di 51 anni, è stato invece denunciato a piede libero per ricettazione in concorso.

L’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio la provenienza del veicolo e le responsabilità dei due fermati.