Giovane accoltellato davanti a un bar di Cascina

Un episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di ieri a Cascina, nei pressi del Bar Sport.

Un uomo, mentre stava transitando in auto davanti al locale, avrebbe avuto un acceso confronto con alcune persone di nazionalità albanese che si trovavano all’esterno dell’esercizio.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe fermato il mezzo e si sarebbe avvicinato al gruppo. La discussione, degenerata rapidamente in uno scambio di insulti, è poi sfociata nell’aggressione: l’uomo avrebbe estratto un coltello colpendo all’addome un giovane di 25 anni, residente a Pontedera.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme alle Misericordie di Vicopisano e di Latignano, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Cisanello.

All’arrivo dei carabinieri della Stazione di Navacchio l’arma è stata recuperata, mentre l’aggressore è stato bloccato e accompagnato in caserma.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dell’accaduto.

