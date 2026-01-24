A Cerreto Guidi la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa celebra il patrono

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha festeggiato il Santo Patrono a Cerreto Guidi, ricorrenza ogni anno fortemente vissuta con spirito di unità, fraternità e grande partecipazione. I solenni festeggiamenti si sono svolti in onore del patrono San Sebastiano martire, giovanissimo pretoriano dell’esercito romano che sfidò per ben due volte l’Imperatore Diocleziano nel cercare di proteggere i cristiani perseguitati. Fu poi barbaramente ucciso e martirizzato in odio alla fede. Chiaro esempio di coerenza morale, fu poi Pio XII nel 1957 ad affidare le allora “Guardie Comunali” poi “Vigili Urbani” ed oggi Polizia Locale, alla sua protezione.

La cerimonia è stata condizionata dalla pioggia che non ha consentito che l’accoglienza delle massime autorità da parte della Fanfara dei Bersaglieri di Firenze avvenisse all’esterno. Presenti comunque il personale del Nucleo a cavallo della Polizia Locale di Firenze e gli Agenti del Nucleo cinofili dell’Unione. L’intero programma si è quindi svolto all’interno della Pieve di San Leonardo con l’esecuzione del Silenzio a ricordo e in memoria degli appartenenti delle forze dell’ordine caduti nello svolgimento del loro dovere.

Sono intervenuti Simona Rossetti (Sindaca del Comune di Cerreto Guidi), il Presidente dell’Unione Alessio Mugnaini (Presidente dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Montespertoli) e Simone Londi (Assessore delegato alla Polizia Locale per l’Unione dei Comuni e Sindaco di Montelupo Fiorentino).

Presenti le massime autorità civili, militari, religiose, giudiziarie ed i Sindaci rappresentanti delle 11 Amministrazioni Comunali dell’Unione dell’Empolese Valdelsa. Con la Pro Loco comunale, presenti gli arcieri, gli sbandieratori ed i componenti delle contrade.

Due i cardinali presenti per onorare la solenne cerimonia in onore di San Sebastiano ed il personale della Polizia Locale E’ giunto per l’occasione dalla Liguria sua terra natìa, il Cardinale Angelo Bagnasco, a lungo Arcivescovo di Genova, per dieci anni Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Presidente delle Conferenze dei Vescovi d’Europa. Presente il cardinale Ernest Simoni giunto per onorare il personale della Polizia Locale sfidando la sua veneranda età di quasi 98 anni. Conosciuto nel mondo per i suoi 28 anni di ingiusta prigionia nell’Albania, è stato elevato a cardinale da Papa Francesco.

Presente il Gonfalone dell’Unione dei Comuni istituito lo scorso anno, i Gonfaloni degli undici comuni che fanno parte dell’Unione, labari e bandiere delle varie associazioni di volontariato.

La Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza Angelo Bagnasco, è stata concelebrata dal Vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi e da numerosi sacerdoti, presenti i rappresentanti del Seminario Cristo Re Sommo Sacerdote di Gricigliano. Santa Messa magistralmente animata dal Coro Parrocchiale e della Polizia Municipale dell’Unione. Al termine della Messa, Luca Garofano, delegato dal dirigente, ha recitato la preghiera a San Sebastiano martire.

Il Comandante Luschi prendendo la parola al termine della Santa Messa, ha ringraziato tutti i presenti a nome del personale e ha fatto dono a Sua Eminenza Bagnasco di una grande Immagine Mariana tipica delle nostre colline, riproduzione di un’antica immagine custodita nei tabernacoli toscani, in ceramica invetriata.

La Sindaca di Cerreto Guidi che con l’Amministrazione Comunale ha fortemente contribuito per l’ottima riuscita dell’evento, ha fatto dono al Cardinale Ernest Simoni, a Mons. Giovanni Paccosi, al Parroco Don Tommaso Botti e alla Polizia Municipale di un presepe in terracotta a ricordo della giornata a Cerreto Guidi, tra l’altro terra dei presepi.

La cerimonia si è poi conclusa all’interno della Villa Medicea per un brindisi augurale e la visita della Residenza Storica, grazie alla speciale autorizzazione della Direzione delle Ville e Residenze Monumentali Fiorentine. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento grazie al Cerimoniere della Polizia Locale Cav. Vieri Lascialfari instancabile ed attento regista di tutta l’annuale manifestazione.

“Siamo lieti di aver ospitato a Cerreto Guidi la festa di San Sebastiano - ha dichiarato la Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti- questa giornata ci vede riuniti come territorio dell’Empolese/Valdelsa ognuno con i propri ruoli e competenze, ma con una missione comune molto importante: il nostro servizio pubblico. Si tratta di un impegno costante per cercare di migliorare la società in cui viviamo con l’attenzione ai bisogni e ai numerosi cambiamenti e alla gestione delle situazioni di difficoltà della salute pubblica. Siamo amministratori del ben pubblico che credono nel prendersi cura dell’altro. Ringrazio la Polizia Locale per il suo impegno costante, tutti coloro che sono intervenuti e quanti si sono spesi nella realizzazione di questa bella giornata”.

“La festa di San Sebastiano alla sua dodicesima edizione è divenuta nel tempo una vera tradizione a cui tutto il personale è fortemente legato - ha sottolineato Massimo Luschi, Dirigente della PM dell’Unione – che stringe attorno al proprio Santo Patrono tutto il personale in servizio e i colleghi ormai a riposo. Quest’anno siamo stati accolti a Cerreto Guidi nella splendida e suggestiva cornice della Villa Medicea nell’Arcipretura di San Leonardo. Cerimonia ogni anno più bella, toccante e sentita.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che ogni giorno operano al servizio della collettività nel nostro grande territorio che racchiude ben 11 comuni un vastissimo territorio di circa 730 km quadrati. Desidero ringraziare i miei colleghi prendendo in prestito le parole di Papa Leone espresse nel ringraziare le forze dell’ordine. “Con il vostro servizio” continua il Pontefice: “con il buono e il cattivo tempo e con orari e ritmi spesso scomodi ed esigenti. In merito a questo, un pensiero di ringraziamento va anche ai vostri cari che, in modo indiretto, si sono trovati a loro volta coinvolti in queste dinamiche, adattandosi alle esigenze dei vostri impegni e turni straordinari di lavoro e, immagino, rinunciando spesso alla vostra presenza. Ordine e sicurezza sono doni che costano sacrificio a chi li garantisce, e che però contribuiscono notevolmente al bene di tutti”.

“La ricorrenza di San Sebastiano è un’occasione importante per fermarsi a riflettere sul valore del servizio pubblico e sul ruolo che la Polizia Locale svolge quotidianamente nella vita della comunità-ha dichiarato Alessio Mugnaini, Presidente dell’Unione- Come Presidente dell’Unione Empolese Valdelsa esprimo soddisfazione per questo momento di incontro e di riconoscimento e auspico che, già dal prossimo anno, questa ricorrenza possa evolvere e ampliarsi, diventando sempre più un’occasione di restituzione pubblica del lavoro svolto, di confronto e di partecipazione, in modo da coinvolgere l’intera comunità. La Polizia Locale è uno dei presidi più vicini ai cittadini e uno dei volti concreti della nostra unione: un punto di riferimento quotidiano fatto di prossimità, ascolto e presenza. È attraverso questo lavoro che si costruisce, giorno dopo giorno, un’idea di sicurezza fondata non solo sul rispetto delle regole, ma anche sulla cura delle relazioni e sulla responsabilità condivisa”.

“La ricorrenza del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, oltre ad essere un momento solenne per tutti i nostri agenti- ha aggiunto il Sindaco delegato della PM dell’Unione, Simone Londi - è anche l’occasione per ringraziarli per il loro prezioso lavoro e per fare il punto sull’attività svolta nell’arco dell’anno. Quello appena trascorso è stato un periodo per certi versi, impegnativo: è in atto un cambiamento della società che implica anche un approccio diverso al lavoro dell’agente di Polizia Locale. Come amministratori lo sappiano bene e stiamo facendo quanto è in nostro potere per potenziare l’organico e per dotare il Corpo di nuove strumentazioni e ausili. La Polizia Locale è sempre più spesso l’anello di congiunzione fra il cittadino e l’Ente. Gli agenti sono i nostri occhi, la nostra presenza, e il loro ruolo richiede attenzione, cura e passione per la professione. A tutte le donne e a tutti gli uomini del Corpo di Polizia Locale va il mio ringraziamento”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

