Operazione 'Alto impatto' dei carabinieri nella notte a Pontedera

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la legalità e il decoro urbano a Pontedera. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno dato vita a un imponente servizio di controllo straordinario denominato “Alto Impatto”, dispiegando un dispositivo di sicurezza volto a presidiare le aree più sensibili del centro cittadino.

In una nota è scritto: "L’operazione, iniziata alle ore 18:00 e protrattasi fino alla mezzanotte, è stata concepita per offrire una risposta pronta e visibile alla cittadinanza. Attraverso una sapiente combinazione di presidi fissi e posti di controllo dinamici, i militari hanno monitorato le principali arterie stradali e setacciato il centro storico, con l'obiettivo prioritario di prevenire i reati predatori – in particolare i furti ai danni degli esercizi commerciali – e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti."

Nel corso del servizio sono state controllate 40 persone, 15 veicoli e 4 esercizi commerciali. "La presenza capillare e visibile delle uniformi tra le vie di Pontedera mira a innalzare sensibilmente la percezione di sicurezza dei residenti e dei commercianti, fornendo una risposta immediata e concreta alle esigenze di controllo del territorio" si legge nella nota.

