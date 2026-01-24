I carabinieri si accorgono di un incendio e salvano un'anziana

Cronaca Sansepolcro
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 23 gennaio di sera i carabinieri di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne.

I militari notato delle rilevanti fiamme che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse.

Hanno fatto giusto in tempo, poiché all’interno della casa si trovava un’anziana donna che era visibilmente in difficoltà respiratorie e in stato confusionale. Il fumo, in pochissimo tempo, aveva invaso completamente l’abitazione.

Provvidenziale l’intervento dell’Arma, che ha soccorso la signora portandola all’esterno dell’appartamento, permettendole di tornare a respirare, per poi far intervenire i Vigili del Fuoco e domare le fiamme, così evitando che l’intero stabile (in cui abitano anche altre famiglie) venisse gravemente compromesso dall’incendio che si stava sviluppando.

L’anziana, ormai in salvo, è poi stata affidata alle cure dei propri familiari che l’hanno ospitata in attesa di poter sistemare l’appartamento.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
4 Gennaio 2026

Scosse di terremoto in Toscana: magnitudo 2.1 in Valtiberina, 2.4 nel Pisano

Prosegue in Toscana lo sciame sismico che da oltre una settimana interessa la Valtiberina, con scosse di lieve entità registrate nelle ultime ore a Sansepolcro e Anghiari. La scossa più [...]

Chiusi della Verna
Cronaca
5 Dicembre 2025

Sciame sismico nella notte tra la Toscana e la Romagna

Qualche scossa di terremoto è stata avvertita nel nord est della Toscana. Uno sciame sismico è infatti in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana. Sei scosse sono state [...]

Sansepolcro
Cronaca
5 Settembre 2025

Pescatore cade in un lago a Sansepolcro e muore

Tragedia a Gragnano, nel comune di Sansepolcro. Un uomo di 80 anni, Giuseppe Tavernelli, è morto dopo essere caduto nelle acque di un lago dove si era recato a pescare [...]



Tutte le notizie di Sansepolcro

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina