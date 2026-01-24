I carabinieri si accorgono di un incendio e salvano un'anziana

Venerdì 23 gennaio di sera i carabinieri di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne.

I militari notato delle rilevanti fiamme che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse.

Hanno fatto giusto in tempo, poiché all’interno della casa si trovava un’anziana donna che era visibilmente in difficoltà respiratorie e in stato confusionale. Il fumo, in pochissimo tempo, aveva invaso completamente l’abitazione.

Provvidenziale l’intervento dell’Arma, che ha soccorso la signora portandola all’esterno dell’appartamento, permettendole di tornare a respirare, per poi far intervenire i Vigili del Fuoco e domare le fiamme, così evitando che l’intero stabile (in cui abitano anche altre famiglie) venisse gravemente compromesso dall’incendio che si stava sviluppando.

L’anziana, ormai in salvo, è poi stata affidata alle cure dei propri familiari che l’hanno ospitata in attesa di poter sistemare l’appartamento.

